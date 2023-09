Warm und mild: Der Spätsommer gibt Vollgas – es liegen bis zu 28 Grad drin

Bereits am Samstag hat sich der Spätsommer nochmals von seiner schönsten Seite gezeigt. Und am Sonntag tut er es gleich nochmals. «Abgesehen von ein paar Nebelfeldern am Morgen und tagsüber teils ausgedehnten Schleierwolken erwartet uns recht sonniges Wetter», wie MeteoNews schreibt. «Die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 26 bis 28 Grad.» Nach einer Störung am Montag mit verbreitet Schauern und einer leichten Abkühlung geht es bis und mit Mittwoch mit über 20 Grad weiter.