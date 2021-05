Tief «Hubertus» - Warmer Sonntag wird mit Föhnsturm und viel Regen im Süden enden

Am Sonntag kommt es in den meisten Teilen der Schweiz zum ersten Sommertag des Jahres, mit Temperaturen von über 25 Grad. Auf die vielen Sonnenstrahlen folgt…

Das Wetter wird sich am Muttertag diesen Sonntag von seiner besten Seite zeigen. Am Morgen wird es noch etwas kühl sein, anschliessend werden die Temperaturen aber bis auf 25 Grad klettern– teilweise sogar darüber. Nur vereinzelt werden Wolken zu sehen sein. Es wird der wärmste Tag im Jahr bis jetzt.

Orkanböen von bis zu 100 km/h möglich

In den Alpen wird sich aber bereits im Verlauf des Sonntags ein Föhnsturm zusammenbrauen. Während die Böen von bis zu 100 km/h zu Beginn die Temperaturen in den Tälern noch antreiben werden, kündigen sie am späteren Nachmittag zunehmend unangenehmeres Wetter an. Grund dafür ist das Sturmtief «Hubertus», welches von Irland her in Richtung Schweiz zieht.