Warn-Hinweise: Der Anfang vom Ende des Alkohols?

«Alkohol ist in der Schweiz viel zu billig. Ein Mindestpreis auf Alkohol könnte den Konsum von Jugendlichen und anderen Risikokonsumenten reduzieren.

Jugendliche sind massiver Alkoholwerbung und Anreizen ausgesetzt, sowohl in der realen Welt als auch in den sozialen Medien. Es braucht Einschränkungen in der Werbung.