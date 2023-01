Deutschland : Warnstreik legt am Mittwoch den Berliner Flughafen lahm

Für Mittwoch ist am Berliner Flughafen ein Warnstreik angekündigt. Dieser soll mit Beginn der Frühschicht starten und am späten Abend enden.

Der Streik betrifft die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und die Luftsicherheit. Der Warnstreik finde ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und ende am späten Abend, teilte Verdi am Montag mit. Grund seien bisher erfolglos verlaufene Tarifgespräche. «Fluggäste müssen damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen kommt», so die Gewerkschaft. «Focus» berichtet, dass am Mittwoch aufgrund des Warnstreiks voraussichtlich keine Passagierflüge vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg abheben werden.