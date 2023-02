Warnstreiks an Flughäfen Köln und Düsseldorf

An den zwei grossen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wird gestreikt.

Ein Streik der Gewerkschaften Verdi und Komba hat am Montag an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn für zahlreiche Ausfälle gesorgt. An den beiden nordrhein-westfälischen Airports wurden laut Betreiber mehr als 300 Flüge abgesagt. Die Warnstreiks sollen bis Dienstagmorgen andauern. Hintergrund sind unter anderem die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen.