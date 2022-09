Alpstein: Warntafel mitten am Weg soll Unerfahrene vom Bergwandern abhalten

Zusätzliches Hindernis geplant

«Die Tafel wurde prominent direkt am Wegrand installiert, dass man um die Tafel herumlaufen muss, wenn man weiterwandern möchte», heisst es beim Bezirk Schwende-Rüte auf Anfrage. Die Leute sollten durch die Tafel abgebremst werden, damit sie sich die Tafel ansehen. Weiter solle in den nächsten Tagen ein zusätzliches Hindernis in den Weg eingebaut werden. Dies solle aussehen wie ein Eingang zu einer Weide, so der Wanderweg-Verantwortliche Sepp Manser zu TVO.