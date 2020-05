Polizei jagt Motoren-Heuler

«Warnung an alle Poser – wir werden weiter Kontrollen durchführen»

PS-Prahlerei, das kann teuer werden: In der Stadt Zug wurden innert kurzer Zeit gleich mehrere Personen gebüsst, die unnötig mit Fahrzeugen Lärm machten. Das könnte sie den Führerschein kosten.

In der Stadt Zug erwischt die Polizei in der Innenstadt immer wieder Autofahrer, die ihre Motoren zu laut aufheulen lassen.

Die Rede ist von zwei Männern (20 und 50 Jahre alt), die die Motoren ihrer Boliden aufheulen liessen. Die Polizei formuliert das so: «Am Sonntagabend haben zwei Poser in der Stadt Zug mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursacht. Sie haben die Rechnung jedoch ohne unsere Kollegen gemacht – diese waren nämlich zur Stelle und haben sie aus dem Verkehr gezogen.»

Schon am Wochendende zuvor hat die Zuger Polizei Verkehrsteilnehmer erwischt, die lärmtechnisch «negativ aufgefallen waren. Eine 24-Jährige liess vor einem Lichtsignal den Motor ihres Autos mehrmals und unnötig aufheulen. «Zudem beschleunigte sie beim Losfahren so stark, dass hohe Drehzahlen des Motors erreicht wurden und so wiederum unnötiger Lärm entstand», so die Polizei. An der gleichen Stelle wurde wenig später ein 30-jähriger Töfffahrer erwischt, ebenfalls als Lärm-Deliquent.