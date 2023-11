Luzern: Hände weg von diesem Gras

In den letzten Monaten ist in Luzern vermehrt synthetisches Cannabinoid auf CBD-Gras aufgetaucht. Die Drogeninformation warnt vor dem Konsum dieses gefährlichen Krauts.

1 / 4 Das synthetische Cannabinoid wird willkürlich auf das Cannabis gesprüht. Instagram/ Drogeninformation Luzern Olivia Allemann von der Drogeninformation Luzern erzählt, dass das Cannabinoid sehr gefährlich ist. https://www.gassenarbeit.ch/ Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) verzeichnet äusserst selten Patienten aufgrund von synthetischen Cannabinoiden. Google Maps

Darum gehts In Luzern sind wieder synthetische Cannabinoide im Umlauf.

Die Drogeninformation Luzern warnt vor dem Konsum des synthetischen Grases.

Die Drogeninformation Luzern erklärt, wie man sich als Konsumentin oder Konsument davor schützen kann.

Zurzeit kursiert in Luzern offenbar vermehrt Cannabis, das mit einem gefährlichen, zusätzlichen Wirkstoff versehen ist. Das vermeintlich harmlose CBD-Gras enthält neben den Wirkstoffen THC und CBD auch ADB-Butinaca, eine Cannabinoid-Designerdroge, die häufig in synthetischen Cannabisprodukten nachgewiesen wird. Die Betriebsleiterin der Drogeninformation Luzern (DILU) , Olivia Allemann, warnt vor den Gefahren synthetischer Cannabinoide: «Synthetische Cannabinoide entstehen im Labor und ahmen die Wirkung von THC Gras nach, sind aber hochpotent und damit gefährlich.»

«Seit ein paar Monaten ist der Trend wieder aufgeflammt»

«Seit ein paar Monaten ist der Trend wieder aufgeflammt», sagt Allemann auf Anfrage von 20 Minuten. Vor rund vier Jahren wurden zum ersten Mal synthetische Cannabinoide auf CBD-Gras in einem Drug-Checking-Angebot in der Schweiz nachgewiesen. Der Trend flachte nach 2022 wieder ab. «Warum das so ist, wissen wir nicht mit Sicherheit.» Eine Überlegung von Allemann ist, dass ein Überschuss an CBD-Gras besteht: «Wenn man das harmlose CBD-Gras mit synthetischen Cannabinoiden besprüht, kann man es als THC wirksames Gras verkaufen.»

Auch das Luzerner Kantonsspital (LUKS) kennt die Gefahren und hatte damit zu tun: «Wir verzeichnen äusserst selten einzelne Patientinnen oder Patienten, die aufgrund von Nebenwirkungen nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden den Notfall aufsuchen», teilte das LUKS auf Anfrage mit. Solange die Substanz wirkt, werden Patientinnen und Patienten im Spital überwacht. Ein entsprechendes Gegengift gibt es nicht.

Woher kommt dieses Gras?

Die Luzerner Polizei sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Die synthetischen Cannabinoide werden oftmals über den herkömmlichen Weg, also per Drogenschmuggel oder auf dem Postweg in die Schweiz eingeführt.» Es kann auch sein, dass CBD-Hanf in der Schweiz legal hergestellt wird, danach im Ausland behandelt und dann wieder in die Schweiz eingeführt wird.

Wie erkenne ich das synthetische Cannabinoid?

Die Unterscheidung zwischen herkömmlichem Cannabis und solchem, das mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wurde, gestaltet sich schwierig. Allemann erklärt: «Man kann es nicht unterscheiden, da man den Unterschied weder sehen noch riechen kann.» Sie empfiehlt daher allen Konsumentinnen und Konsumenten, das Gras immer in einem Drug-Checking-Angebot testen zu lassen. Falls dies nicht möglich sei, sollten die Safer-Use-Regeln befolgt werden: «Safer Use bei Cannabis wäre beispielsweise zwei, drei Züge zu rauchen, den Joint zur Seite zu legen und 15 bis 20 Minuten abzuwarten. Setzt in dieser Zeit eine ungewöhnliche Wirkung ein, sollte man die Finger davon lassen.»

Konsumierst du Cannabis? Ja, ich konsumiere Cannabis, bin aber vorsichtig. Mir ist es egal woher das Cannabis ist, das ich konsumiere. Ich konsumiere kein Cannabis. Einmal habe ich auch schon synthetisches Cannabinoid erwischt. Ich möchte nur die Antworten sehen.

Nebenwirkungen und Gefahren

Allemann warnt vor den Nebenwirkungen und Gefahren des synthetischen Cannabinoids: «Im Gegensatz zum natürlichen THC kommen akute und schwerwiegende Vergiftungen bei synthetischen Cannabinoiden häufig vor, da einige extrem potent sind.» Dies führt dazu, dass die Wirkung des Joints viel stärker und länger andauern kann.

Anzeichen für den Konsum von synthetischen Cannabinoiden sind: Ohnmacht, Herzrasen, Krampfanfälle, Übelkeit und Erbrechen, wie Zentralplus berichtete. Laut DILU kann der Konsum auch zur Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit, Verwirrtheit, Wahnvorstellungen, akuten Psychosen bis hin zu aggressivem Verhalten führen.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.