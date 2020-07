Virus?

«Warnung! Das Martinelli-Video bei Whatsapp darfst du keinesfalls öffnen»

Bei Whatsapp macht derzeit ein Kettenbrief die Runde: Wer auf ein sogenanntes Martinelli-Video klickt, soll damit unumgänglich sein Smartphone zerstören. 20 Minuten erklärt dir, was hinter dieser Nachricht steckt.

«Ein Warnung an alle Freunde! Morgen erscheint ein Video namens Martinelli, das du auf keinen Fall öffnen darfst. Wer das Video anklickt, zerstört damit sein Telefon. Leite das an deine Kontake weiter. Zudem: Falls du eine Nachricht zu Whatsapp-Gold erhältst, so klicke auch das nicht an.» So oder so ähnlich tönt eine Botschaft, die derzeit beim Messenger Whatsapp die Runde macht. Das Schreiben gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Was aber steckt dahinter?