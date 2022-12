Blitzeis-Warnung für Teile der Nordschweiz

Im Norden des Landes müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch besonders vorsichtig sein. Die Böden sind einerseits nach der Kälteperiode gefroren, andererseits wird die bodennahe Kaltluft erst am Mittag und Nachmittag mit auffrischendem Westwind von West nach Ost ausgeräumt, wie Peter Wick, Meteorologe vom Wetterdienst Maximedia, mitteilt.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und am Mittwochvormittag bestehe die Gefahr von vereisendem Regen vor allem in einem Streifen vom Jurasüdfuss (Raum Solothurn) über die Region Basel-Fricktal-Zurzibiet- Wasserschloss, Zürcher Unter- und Weinland, bis in den Kanton Schaffhausen und in Muldenlagen des nördlichen Thurgaus (Thurtal).



Es ist in den erwähnten Gebieten mit teils gefährlichen, teils auch prekären Strassenverhältnissen zu rechnen. Auch Passantinnen und Passanten sollten Vorsicht walten lassen. So können auch Trottoirs und Brückenpartien vereist sein.