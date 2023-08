Warnung vor Cyberangriff: So versuchen Hacker nachts dein Whatsapp-Konto zu knacken

Per Voicemail können sich die Angreifer Zugriff auf die Whatsapp-Profile verschaffen. Da die Angriffe nachts stattfinden, landen die Rücksetzungscodes in der Voicemail und damit in Reichweite der Cyberkriminellen.

Cyberkriminelle haben es offenbar weiterhin auf WhatsApp-Konten abgesehen. Das nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) warnt in einem aktuellen Beitrag auf der Website des Bundes von nächtlichen Attacken , welche dem Zentrum in den letzten Tagen gehäuft gemeldet wurden. Die Betroffenen hätten jeweils berichtet, dass über Nacht viele unterschiedliche Anrufe eingegangen seien, daraufhin sei der Zugriff auf WhatsApp gesperrt gewesen. Zudem meldeten Freunde komische Profilbilder auf dem gehackten Konto, und in Gruppenchats tauchten fremde Nummern auf.

Um an die begehrten PIN-Codes zu gelangen, lassen die Angreifer das entsprechende Konto zurücksetzen und Rücksetzungscode über das Telefon vorlesen. Wird dieser Prozess mitten in der Nacht durchgeführt, landet der Code zumeist auf der Voicemail – und damit in der Regel in Reichweite der Angreifer.