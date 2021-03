Es gibt zahlreiche Varianten, wie sich Schadsoftware verbreiten kann. So kann sich Malware beispielsweise via Mail oder über manipulierte Websites ausbreiten. Besonders aggressiv sind solche Schadprogramme, die sich innerhalb eines Netzwerks automatisch verteilen.

Keine gute Lösung

Dabei nutzt Ryuk einen sogenannten Remote Procedure Call, kurz RPC. Hat sich die Malware auf den PCs erst einmal eingenistet, so verschlüsselt sie dort alle auffindbaren Daten und fordert dann ein Lösegeld, um diese wieder zu entschlüsseln.

Millionen an Lösegeld

Zum ersten Mal entdeckt wurde Ryuk 2018. Die Cyberkriminellen, die das Tool entwickelt haben, verkaufen es in Untergrund-Foren, schreibt ANSSI in ihrem Bericht. Die Malware hat in den letzten Jahren zahlreiche Opfer gefordert, erklärt das IT-Fachmagazin Bleepingcomputer.com.