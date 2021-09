Wärmster Tag im September - Wars das jetzt endgültig mit dem Sommer?

Temperaturen von fast dreissig Grad massen heute Wetterstationen an teils Orten in der Schweiz. Die Sonne sollte man gegen das Wochenende noch nutzen, wo es geht.

1 / 5 Spätsommerliche Temperaturen erfreuen Bootfans noch sicher bis 11. September 2021. 20min/Michael Scherrer Wer sich einen Pulli einpackt, kann auch die Sonnenstrahlen auf der Terrasse optimal geniessen. 20min/News-Scout Ist die Sonne erst mal weg, wird es am Abend aber immer frischer. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Vielerorts in der Schweiz wurden heute nochmal sommerliche Temperaturen gemessen.

Es ist noch nicht Zeit für dicke Socken, aber abends sollte man einen Pulli dabeihaben.

Vergangenes Jahr war es um diese Zeit noch wärmer.

Viele Wetterstationen in der Schweiz massen am Mittwoch sommerliche Temperaturen bis fast 30 Grad. War das jetzt der wärmste Tag im September? Ist der Sommer nach diesem Tag endgültig vorbei? Ja und Nein. Im Vergleich zu den letzten Tagen war es an diesem Tag vielerorts wärmer als noch zuletzt, schreibt «Meteo News» in einer Mitteilung. Es soll aber auch mittelfristig noch angenehm bleiben. Vielleicht also die Winterjacke noch nicht zuvorderst in die Garderobe hängen.

Da die Tage immer aber kürzer werden, hat die Sonne weniger Zeit, um die Luft effektiv zu erwärmen. Was so viel heisst wie: Ist die Sonne erst einmal untergegangen, wird es in Shorts und T-Shirt ungemütlich.

Schöner Spätsommer

Wie Klaus Marquardt von MeteoNews auf Anfrage erzählt, wird es mittelfristig wenigstens nicht von jetzt auf gleich kalt. «Ein sommerlicher Unterton bleibt uns – zumindest in Varianten – erhalten», sagt der Meteorologe am Mittwochabend. Auch spricht Marquardt darüber, dass das jetzt kein spezieller, rekordverdächtiger Hitzetag gewesen sei: «Letztes Jahr um diese Zeit war es in Basel beispielsweise noch über 30 und in Zürich 27 Grad warm».

Nach viel Regen sieht es bislang nicht aus. Wenn, dann kommt es zu vereinzelten Schauern und die Temperaturen gehen gegen das Wochenende langsam runter. Sprich um etwa ein Grad täglich. Die Tage werden allgemein kürzer, die Nächte länger. Wir verlieren in der zweiten Hälfte des Septembers täglich etwa drei bis vier Minuten Sonnenzeit. Hört sich nicht nach viel an? Nach einer Woche ist das dann doch eine knappe halbe Stunde. Um auf der Terrasse zu verweilen, sollte es am Wochenende aber alleweil noch reichen – mit Pulli und Schirm wähnt man auf der sicheren Seite zu sein.