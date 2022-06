Festival-Ticker: Wartebereich vor dem OASG ist voll – «Bitte kommt nicht vor dem Mittag»

Das OASG findet vom 30. Juni bis 3. Juli statt. 20 Minuten ist als Medienpartner mit einem Stand vor Ort, an dem es nebst Musik und Unterhaltung auch ein Tauschspiel unter dem Motto «Mein Ding – Dein Ding» gibt. Bring einfach einen typischen Festival-Gegenstand mit, den du nicht mehr brauchst, und erhalte im Gegenzug eine Tauschbox geschenkt – mit etwas Glück befindet sich darin sogar ein persönlicher Gegenstand deines Lieblingsinfluencers oder deiner Lieblingsinfluencerin. Auf unserem Tiktok-Kanal «20minuten_People» werden wir alle Event-Highlights festhalten. In diesem Jahr treten am OASG Acts wie Alan Walker, Deichkind, Stress, Loco Escrito und BHZ auf.