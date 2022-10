Zürcher Start-up: Warterei im Stau – bald kannst du im Auto richtig gamen

Die Spiele werden über das System des Wagens laufen – als Konsole dient das eigene Smartphone, welches über einen QR-Code mit dem Auto verbunden werden kann. Die Idee dieses Konzepts kommt vom Zürcher Start-up N-Dreams, welches diese Technologie schon für ihre Plattform Airconsole verwendet. Gegenüber Züri Today sagt der CEO von Airconsole Anthony Cliquot, dass seine Technologie perfekt ins Auto passt. «Beim Autofahren hat man halt selten einen Controller dabei». Ausserdem würden Touchscreen-Spiele, wie man sie aus dem Flugzeug kennt, nicht so viel Spass machen, so der CEO.

Das Projekt ist für die Zukunft gedacht

Wann genau das Projekt auf den Markt kommt, sei noch nicht klar, es wird aber im Jahre 2023 erscheinen. Auch in welchem Auto der Gaming-Screen zu finden sein wird, ist noch unklar, so Thorsten Julich. «Diese Idee ist ein Projekt der Zukunft». Wenn Autos in Zukunft selbstständig fahren, werde ein solches Entertainment-System interessant. Denn in diesem Falle könne womöglich auch der Fahrer sein Lieblingsspiel spielen, während der Wagen in Bewegung sei, meint Julich.