Wartezeiten beim Gepäck – Flughafen Zürich versinkt im Koffer-Chaos

Am Flughafen Zürich kommt es wegen verspäteter Flüge und wenig Personal zu massiven Wartezeiten bei der Gepäckausgabe. Die Probleme dürften in den kommenden Wochen noch zunehmen.

1 / 5 Celine aus Basel flog mit Edelweiss von Santorini nach Zürich. «Wir mussten über eine Stunde auf unsere Koffer warten», sagt sie gegenüber 20 Minuten. 20min/news-scout Laut der 29-Jährigen wurden die Fluggäste um 23 Uhr nervös. «Viele befürchteten, ihren letzten Zug nach Hause zu verpassen.» 20min/news-scout Als Celines Koffer dann endlich auf dem Band erschien, sei noch das Rad abgebrochen gewesen. «Es ging wirklich einfach alles schief.» 20min/news-scout

Darum gehts Am Wochenende mussten Passagiere bei der Ankunft am Flughafen Zürich im Extremfall bis zu 67 Minuten auf ihr Gepäck warten.

Der Grund: Viele Flüge landeten verspätet und gleichzeitig. Im Juli sind bisher 49 Prozent aller Starts- und Landungen über 15 Minuten verspätet

Laut einer Sprecherin von Swissport bleibt das Passagieraufkommen weiterhin hoch.

Endlose Schlangen, verspätete Flüge, hässige Passagiere: Der Flughafen Zürich kämpft besonders in der Ferienzeit immer wieder mit Problemen. Und die Passagierzahlen nehmen weiter zu: Zum ersten Mal nach der Pandemie wurden am Sonntag wieder 100’000 Reisende an einem Tag gezählt.

Jetzt steht das nächste Ferienwochenende an – und damit wohl auch wieder ein Gepäck-Chaos am Flughafen. Wie News-Scouts berichten, mussten sie vergangenes Wochenende bis zu einer Stunde auf ihr Gepäck warten.

«Befürchteten, den letzten Zug zu verpassen»

Celine aus Basel flog mit Edelweiss von Santorini nach Zürich. «Bereits im Flugzeug wurde uns gesagt, dass wir etwas ausharren müssen, da derzeit zu wenig Bodenpersonal zur Verfügung steht.» Im Terminal angekommen, sei die Warterei weitergegangen: «Wir mussten über eine Stunde auf unsere Koffer warten.»

Wie die 29-Jährige sagt, seien die Fluggäste um 23 Uhr nervös geworden. «Viele befürchteten, ihren letzten Zug nach Hause zu verpassen.» Als Celines Koffer dann endlich auf dem Band erschien, sei noch dazu das Rad abgebrochen gewesen. «Es ging wirklich einfach alles schief.»

Ähnlich ging es L., die aus den Ferien in Italien zurückgekehrt ist: «Zuerst scherzte der Pilot, dass wir noch im Flieger bleiben müssten, weil am Flughafen offenbar niemand mit uns gerechnet hat.» Später habe sie beim Gepäckband nochmals über 40 Minuten warten müssen: «Wir wurden total ungeduldig. Die Wartezeit war fast so lange wie die ursprüngliche Flugdauer. Das kann nicht sein.»

Auch Swiss-Crew betroffen

Ein Swiss-Flugbegleiter erzählt gegenüber 20 Minuten, dass auch die Crew am Flieger über eine Stunde auf ihr Gepäck warten musste: «Als nach einer halben Stunde immer noch niemand von Swissport da war, um unsere Koffer auszuladen, machten wir es selber. Die Koffer der Passagiere waren noch im Flugzeug.»

Grund für die Probleme sind offenbar viele verspätete Flüge: In einem Video, das 20 Minuten vorliegt, ist eine Durchsage zu hören. Es seien zwischen 20 und 30 Flieger mit einer Stunde Verspätung eingetroffen. «Wir sind nicht darauf ausgelegt, dass so viele Flüge am Schluss zusammenkommen», heisst es in der Durchsage weiter. «Wir rechnen daher mit Verzögerungen von bis zu einer halben Stunde.» Bei Swiss landeten im Mai und Juni 61 Prozent der ankommenden Flugzeuge pünktlich, wie eine Sprecherin bestätigt. Der Flughafen Zürich schreibt, dass im Juli bisher 49 Prozent aller Starts- und Landungen über 15 Minuten verspätet sind: «In den vergangenen Wochen hatten herausfordernde Wetterlagen wie häufigen Westwinde und mehreren starke Sommergewittern ebenfalls einen Einfluss auf den Flugbetrieb», so eine Sprecherin.

Das sagt Swissport

Laut Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold ist das Problem bekannt. Der Grund liege hauptsächlich bei der hohen Anzahl an Flugunregelmässigkeiten und nicht bei der Anzahl Mitarbeitenden. Zu Spitzenzeiten stünden bis zu 150 Mitarbeitende gleichzeitig im Einsatz: «Wenn wie aktuell viele Flüge verspätet ankommen, können diese aber nicht umfassend abgefedert werden.»

Das führe dazu, dass zu Spitzenzeiten das letzte Gepäckstück teilweise nicht in den vorgegebenen 30 Minuten ausgeliefert werde. «Am Sonntagabend dauerte die durchschnittliche Wartezeit 28,9 Minuten. Es kam bei gewissen Flügen zu Wartezeiten von rund 45 Minuten und in einem Einzelfall von maximal 67 Minuten», so Berchtold. Auch die Swiss und Edelweiss bedauern die Wartezeiten und arbeiten laut Sprechern an Verbesserungen.

Gewerkschaft widerspricht

Dass nur verspätete Flüge Schuld am Gepäck-Chaos sein sollen, glaubt Stefan Brülisauer, Sprecher des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste VPOD, nicht. Die langen Wartezeiten bei der Gepäckausgabe seien primär auf den Personalmangel zurückzuführen. «Mit dem aktuellen Personalbestand ist es unmöglich, das Gepäck aller Flüge rechtzeitig abzufertigen.» Auch Überbuchungen seien ein Problem. «Es braucht viel zusätzliche Zeit, bereits eingeladenes Gepäck wieder auszuladen.»

Darunter leide das Personal: «Die Angestellten leisten Überstunden bis zum geht nicht mehr, was dazu führt, dass viele krank werden und ausfallen. So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie.»

Probleme werden wohl bleiben

Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold ist überzeugt, dass das Passagieraufkommen hoch bleiben wird: «Am letzten Wochenende haben vielerorts die Sommerferien begonnen. Das bringt erfahrungsgemäss Rekordzahlen, was Passagier- und Gepäckvolumen betrifft. Unsere Personalplanung ist entsprechend dem angekündigten Flugplan vorbereitet.»