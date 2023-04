Liking Gap: Die Leute mögen dich mehr, als du denkst

Kommt dir das bekannt vor? Du lernst jemanden kennen oder du stösst vielleicht neu zu einer Gruppe und verbringst Zeit mit Menschen, die du nicht besonders gut kennst. Und eigentlich verbringt ihr eine richtig gute Zeit miteinander. Doch im Nachhinein machst du dir plötzlich Gedanken: Die mögen mich bestimmt nicht! Was habe ich bloss wieder für einen Quatsch erzählt! Habe ich vielleicht zu viel über mich geredet? Oder zu wenig Interessantes beigetragen und alle finden mich jetzt dumm?

Phänomen «Liking Gap»

In deinem Kopf geht ein Gedankenkarussell los, das du kaum noch stoppen kannst. Dann hast du wahrscheinlich Bekanntschaft gemacht mit dem sogenannten «Liking Gap», was man auf Deutsch als «Sympathie-Lücke» bezeichnen kann. Das Phänomen beschreibt den Umstand, dass du stark an dir zweifelst, während dein Gegenüber dich als sympathisch wahrgenommen hat.