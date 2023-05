Musikalität: Chinesen sind besser im Melodien erkennen

Die Teilnehmer konnten bequem von zu Hause an der Studie teilnehmen – am Ende waren es über 500’000.

Personen aus Schweden dagegen schnitten am besten bei der Erkennung von Beats ab.

Mandarin-Sprecher sind mit Abstand am besten im Melodien-Erkennen. Zu diesem Schluss kommt eine gross angelegte Studie aus Grossbritannien.

Die menschliche Sprache ist eine faszinierende Sache: Wir können mit ihr alles Denkbare ausdrücken, über Vergangenes, Zukünftiges und auch gar nicht Existentes sprechen. Aber in dem Sinne, wie wir sie benutzen, beeinflusst sie auch uns. Je nachdem, welche Sprache wir benutzen, hat das einen grossen Einfluss auf unser Denken. Und – das wurde jetzt bekannt – auch auf unsere Art, Musik wahrzunehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine gross angelegte englische Studie, an der mehr als 500’000 Menschen aus 200 Ländern teilgenommen haben.

Grob gesagt wurden in der Studie unterschiedliche Arten von Sprachen und ihre Musikwahrnehmung untersucht. Unterschieden wurde dabei zwischen tonalen, nicht-tonalen und gemässigten Tonsprachen. Die Forscher hatten bereits zuvor vermutet, dass das lebenslange Sprechen und Hören einer melodiösen Ton-Sprache, etwa Chinesisch, die Musikalität der Sprecher beeinflusst – und so war es auch.

In der Studie mussten die Teilnehmer drei Versionen einer Melodie anhören und anschliessend sagen, welche Version sich von den anderen beiden unterschied. Sprecher von Ton-Sprachen schnitten hier deutlich besser ab als Sprecher nicht-tonaler Sprachen. Der Effekt war grösser als bei Personen, die Musikunterricht hatten.

Europäer sind besser im Erkennen von Rhythmen

Ein weiteres interessantes Resultat: Sprechern von tonalen Sprachen fehlt es etwas an Rhythmus-Gefühl. In der Beat-Erkennungs-Aufgabe schnitten sie deutlich schlechter ab als Sprecher von nicht-tonalen, insbesondere europäischen Sprachen. Am besten waren hier die Schweden, auf Platz zwei landeten Japaner, auf Platz drei Norweger. Zum Vergleich: Bei der Melodie-Aufgabe landeten die Schweden nur auf Platz 25.