Fury vs. Wilder

Warum auch Mike Tyson plötzlich wieder mitkämpft

Noch vor drei Jahren wollte Tyson Fury nie mehr in den Ring steigen. Heute ist er wieder Schwergewichts-Champion und steht vor grossen Kämpfen. Mike Tyson ist daran nicht ganz unschuldig.

Wie immer, wenn die beiden aufeinander treffen, ist es ein wenig chaotisch. Der erste Kampf 2018 war eine wüste Schlacht über 12 Runden, an deren Ende sich Fury irgendwie zu einem Unentschieden gehangelt hatte. Ein Jahr später liess der wiedererstarkte Fury dem selbstsicheren Wilder keine Chance – und fügte dem Amerikaner die erste Niederlage überhaupt zu. Und nun hätte im Sommer eigentlich das dritte Duell steigen müssen, es wurde in den Herbst auf Oktober verschoben – angeblich nicht einmal wegen des Coronavirus, sondern weil sich die Parteien mittlerweile uneinig über die Kampfbörse sind. Der Kampf ist noch immer nicht fixiert, selbst ein Austragungsort steht noch nicht fest.

Für Fury ist Wilder nur eine Hauptprobe

Fury hat also wieder einiges vor. Wie bezeichnend dabei sein Tief von 2015 bis 2017 war, wurde dieser Tage wieder klar, als der 2,06 Meter grosse Hüne erklärte, was ihn damals genau motiviert habe, wieder mit dem Training anzufangen. Es ist kein Geheimnis, dass der amerikanische Schwergewichtler Mike Tyson Furys Idol ist: Sein Vater hat ihn nach Tyson benannt, und das Underdog-Image von «Iron Mike» entspricht Fury, dem lange Zeit als zu ungelenk verspotteten «Gypsy King» mit Vorfahren, die zu den Fahrenden gehörten.

In seinen dunkelsten Zeiten war Fury gemäss eigenen Interviews in einer «ITV»-Dokumentation nah am Selbstmord. Als er etwas später wieder mit dem Training angefangen hatte, erreichte ihn via Deontay Wilder besondere Motivation. Der 34-jährige Südstaatler aus Alabama hatte damals in einem Video über Tyson abgelästert. «Ihn hätte ich zu seinen besten Zeiten schon in Runde 1 K.o. geschlagen.»