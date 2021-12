Studie der Uni Bern - Warum Beziehungen nach zehn Jahren an ihren Tiefpunkt gelangen

Bei den meisten Menschen verändert sich die Zufriedenheit in der Partnerschaft im Laufe der Zeit. Die Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologin Janina Bühler von der Universität Bern hat eine Studie veröffentlicht, die erstmals eine Identifikation typischer Entwicklungsverläufe sowohl über die Lebensspanne als auch über die Beziehungsdauer erlaubt. Anhand dieser Studie lässt sich erkennen, wieso die Zufriedenheit in vielen Partnerschaften im Alter von 40 Jahren und nach zehn Beziehungsjahren nachlässt. Ausserdem gibt Bühler Tipps, wie das Beziehungsloch überwunden werden kann.

Testpersonen aus 16 Ländern

Zusammen mit Samantha Krauss und Ulrich Orth vom Institut für Psychologie hat Bühler Daten von 165’000 Personen zusammengetragen und ausgewertet. Die Untersuchungsobjekte waren im Alter von 20 bis 76 Jahren und in einer Beziehungsdauer von drei Monaten bis zu 46 Jahren. Die Probandinnen und Probanden wurden wiederholt zu ihrer Zufriedenheit mit der Partnerschaft befragt und stammen aus 16 verschiedenen Ländern, vorwiegend in Nordamerika und Europa.

«Die Ergebnisse zeigen erstmals, dass sich die Midlife Crisis in der Zufriedenheit mit der Beziehung abzeichnet», sagt Bühler zu 20 Minuten. «Ob die Midlife Crisis die Zufriedenheit beeinflusst, die Beziehung sich auf die Midlife Crisis auswirkt oder eine Wechselwirkung besteht, lässt sich nicht allgemein sagen. Beides hängt stark miteinander zusammen. Wenn man die ‹Sinnbrille› aufhat und sein ganzes Leben hinterfragt, überträgt man dies auch auf seine Partnerschaft», so die Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologin.

«Während Partnerschaftskrisen sollte man sich in Erinnerung rufen, dass in einer Beziehung nicht immer alles rund laufen kann. Man sollte dann den Fakt akzeptieren, dass man sich in einer schwierigen Phase befindet, die aber vorbeigeht», rät Bühler. Ausserdem sei die Kommunikation mit der Partnerin oder dem Partner ein zentraler Aspekt einer langanhaltenden Beziehung. «Ein Paar sollte sich austauschen, wie sich der oder die andere fühlt und welche Ziele er oder sie für die Partnerschaft anstrebt. So kann man gemeinsam Probleme und Unsicherheiten beheben.»