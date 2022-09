Nidau BE: Warum brannte dieser Kinderwagen in einem Wohnblock?

An der Bernstrasse in Nidau BE brannte es am Mittwochmittag – und zwar ein Kinderwagen im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Wie auf einem Bild der Berufsfeuerwehr Biennafire zu sehen ist, ist das Gefährt bis auf seine Metallteile abgebrannt. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt, ist um 12.15 Uhr ein Alarm ausgelöst worden.