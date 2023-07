Nachwuchsmangel bei der Polizei: Das sagt die Community.

In der Schweiz fehlt der Polizeinachwuchs.

Hier liest du, was die 20-Minuten-Community darüber denkt.

Bewerbungen für einen Platz in der Polizeischule gibt es laut verschiedenen Kantonspolizeien jedoch genug.

Im ganzen Land fehlt es an Polizistinnen und Polizisten. Wie eine Umfrage von 20 Minuten in allen 26 Kantonen zeigt, ringen mehrere Polizeikorps mit Personalmangel. Bewerbungen für einen Platz in der Polizeischule gibt es laut verschiedenen Kantonspolizeien jedoch genug. Doch nur ein kleiner Teil besteht die Prüfung. Die 20-Minuten-Community steht diesen News mit gemischten Gefühlen gegenüber.