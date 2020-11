Covid im Kanton Bern

Die Zahl der Neuinfizierten ist im Kanton weiter leicht rückläufig. Am Montag wurden 298 Ansteckungen bekannt gegenüber 344 am Vortag. Am Montag vergangener Woche waren es 241 gewesen. Gleichzeitig sind elf weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 324, wie der Kanton Bern am Montag mitteilte.