Drehschluss kurz vor Lockdown

Es sticht schon in den ersten Minuten ins Auge: In «Züri brännt» werden noch Hände geschüttelt – ein Begrüssungsritual, das heute fremd erscheint. Tatsächlich wurde die Auftaktsfolge des Zürcher «Tatorts» noch vor der Corona-Pandemie abgedreht. Wenn auch nur knapp: Gestartet wurde im November 2019, die letzte Klappe fiel im Februar 2020, wenige Wochen vor dem Lockdown.

Die Reihe kam damit gerade noch mit einem blauen Auge davon. Unterbrechungen oder Anpassungen waren wegen Covid-19 noch keine nötig. «Wir hatten wirklich Glück», resümiert Regisseurin Viviane Andereggen (35) im Gespräch mit 20 Minuten. Es sei irgendwie surreal gewesen: «Natürlich verfolgten wir die News und hielten uns auf dem Laufenden. Und trotzdem befanden wir uns während des Drehs in einer Art Bubble, beschäftigten uns täglich mit vielen anderen kleinen Problemen und bekamen nicht immer alles mit.» Niemand habe geahnt, dass sich die Lage so schnell danach noch derart zuspitzen würde.

Zwei Folgen gleichzeitig gedreht

Viel Arbeit auch für die Schauspielerinnen: Anna Pieri Zuercher (41), die Kommissarin Isabelle Grandjean spielt, spricht von «Gehirntraining». Sie hätten «extrem viel Text» lernen müssen, sagt sie. Ihre Kollegin Carol Schuler (33), Profilerin Tessa Ott in der Krimiserie, fügt an: «Das Pensum am Set war sehr hoch. Wir mussten uns super gut vorbereiten, um frei spielen und rasch von der einen in die andere Story eintauchen zu können.» Trotz der Challenge: Der Spass sei nicht zu kurz gekommen, betonen beide.