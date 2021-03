Avocado Toast. Skinny Jeans. Harry Potter. Der Smiley, der so fest lacht, dass er weinen muss. Kommt dir alles bekannt vor und löst ein wohliges Gefühl in deinem Bauch aus? Dann bist du mit ziemlicher Sicherheit irgendwann zwischen 1980 und 1997 geboren. Ein Millennial. So wie die Autorin dieses Textes. Und wenn du dir jetzt in die Haare fasst, dann liegt dein Scheitel vermutlich irgendwo links oder rechts von deiner Gesichtsmitte, richtig? Herzlichen Glückwunsch, du bist out.

Aus und vorbei mit dem Sidepart?

D as behauptet zumindest die Generation Z, die gerade alles für uncool erklärt, über das die Generation Y sich jahrelang definiert ha t . Demnach sollen wir vergessen, was uns Magazine und Co. über unsere Gesichtsform und die ideale Frisur lehrten. Ovale, runde oder eckige Gesichter gibts nicht mehr. Wer seine Haare nicht in der Mitte teilt, hat – glaubt man den einschlägigen sozialen Netzwerken – nur ein Gesicht: E in a ltes. Das, worüber sich früher als Poposcheitel lustig gemacht wurde , ist also jetzt das neue Mass der Dinge?

So fing alles an

Eine, die das findet, ist die Tiktokerin Lady Gleep, ihres Zeichens Gen Z in der reinsten Form. In einem Video sagt sie, dass wirklich jede mit einem Mittelscheitel besser aussehe, man müsse es nur mal versuchen. Und siehe da, mehr als 27’000 Menschen nehmen sie beim Wort und an der #middlepartchallenge teil. Ein Video, in dem sich die Filmenden einen Mittelscheitel ziehen und ihre Follower und Followerinnen fragen, was denn nun besser aussähe.

Keine neue Erfindung

Erfunden hat Generation Z den Middlepart aber nicht. Er war in den 1920ern das Mass der Dinge, genau wie in den 70ern – Cher verbringt bis heute ihr Leben mit mittig geteiltem Haar. Und wir erinnern uns an Nick und Aaron Carter in den 90ern. Möglicherweise auch ein Grund dafür, dass viele Millennials nach wie vor so versessen auf ihren geliebten Seitenscheitel sind.

Es ist okay, nicht perfekt zu sein

Das kann man finden, wie man will – e twas Gutes hat die Sache aber doch. Einer der Gründe, dass der Scheitel zurück ist, ist die Akzeptanz von Imperfektion. Der Seitenscheitel wurde auch deshalb so populär, weil er Pickel oder eine hohe Stirn kaschierte, als porenfrei e, gephotoshoppte Gesichter zur Norm wurden . Der Mittelscheitel legt den Blick frei. Das passt: Beide Generationen – Millennials und Gen Z – haben längst die Nase voll von falscher Perfektion.

Zu guter Letzt bleibt es natürlich jedem selbst überlassen, ob er oder sie beim Mittelscheitel-Trend mitmachen möchte oder nicht. Meist sieht man damit am besten aus, womit man sich wohl fühlt. F alls du hin und hergerissen bist: Rein theoretisch ist ein Zickzack-Scheitel auch nichts ander e s als ein Mittelscheitel aus vielen kleinen Seitenscheiteln .