«Stop Online Abuse» - Warum der Sport dieses Wochenende Social Media boykottiert

Nach Rassismus-Vorfällen wollen zahlreiche Fussball-Clubs und Sportler mit einer Protestaktion auf Anfeindungen in den sozialen Netzwerken aufmerksam machen.

Darum gehts Bis am Montagabend ruht bei vielen Fussballern und Vereinen das Leben auf Social Media.

Zahlreiche Clubs wollen unter dem Motto «StopOnlineAbuse» gegen rassistische Beleidigungen und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken protestieren.

Auch Lewis Hamilton schliesst sich der Protestaktion an.

Englands Fussball-Clubs wollen dieses Wochenende mit einem gemeinsamen Social-Media-Boykott gegen rassistische Beleidigungen und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken protestieren – unter dem Motto «StopOnlineAbuse». Der Boykott begann am Freitag und läuft bis zum 3. Mai. Neben den Clubs der Premier League wollen sich auch die Vereine der höchsten Frauen-Liga des Landes sowie weitere Clubs anderer Spielklassen an dem Boykott beteiligen.

Die Aktion soll die Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram betreffen. Die Plattformen müssten mehr gegen den Hass im Netz unternehmen und zeigen, wie wichtig der fortwährende Kampf gegen Diskriminierung sei, heisst es in der Stellungnahme. «Jede Art von Rassismus ist inakzeptabel und die schockierenden Beleidigungen, die Spieler in sozialen Netzwerken hinnehmen müssen, müssen ein Ende haben», forderte Premier-League-Chef Richard Masters. An der Aktion beteiligt sich auch die Uefa.

«Kultur des Hasses»

«Es hat Anfeindungen sowohl auf dem Platz als auch in sozialen Netzwerken gegeben. Das ist inakzeptabel und muss gestoppt werden», betonte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin und rief öffentliche und gesetzgebende Behörden sowie auch die «Social-Media-Giganten» zur Mithilfe auf. «Eine Kultur des Hasses ungestraft wachsen zu lassen ist gefährlich, sehr gefährlich. Nicht nur für den Fussball, sondern für die gesamte Gesellschaft», betonte der Uefa-Chef.

Zahlreiche Spieler englischer Clubs hatten zuletzt rassistische Angriffe in den sozialen Medien erlebt, darunter Marcus Rashford und Sadio Mané. Auch der englische Nationalspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund war betroffen. Der walisische Zweitligist Swansea City sowie der schottische Fussball-Meister Glasgow Rangers hatten bereits vor einigen Wochen mit einem Boykott darauf reagiert.

Auch Hamilton und Prinz William beteiligen sich

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seine Accounts in den sozialen Netzwerken mit Millionen Fans am Renn-Wochenende in Portugal ebenfalls ruhen lassen. Er werde voraussichtlich dem Boykott folgen, um so ein Zeichen gegen Rassismus und Hass im Netz zu setzen, sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag in Portimão. «Rassismus ist immer noch ein Problem. Die Social-Media-Plattformen müssen mehr dagegen tun», erklärte der WM-Spitzenreiter. Er selbst sei vor einiger Zeit Opfer von Angriffen im Netz geworden, sagte Hamilton. Danach sei er stärker auf Distanz gegangen. «Man darf nicht jeden Kommentar lesen und persönlich nehmen», sagte Hamilton.

Ein weiterer prominenter Vertreter, der sich an der Protestaktion beteiligt, ist Prinz William. In seiner Funktion als FA-Präsident werde er das gesamte Wochenende Social Media boykottieren, schrieb der 38-Jährige am Freitag auf Twitter.

