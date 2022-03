Gestresste Brutvögel – Warum die blosse Anwesenheit von Menschen den Vogelbestand reduziert

40 Prozent der Vögel in der Schweiz sind bedroht. Eine neue Studie zeigt jetzt: Sind Menschen nur schon in der Nähe von brütenden Vögeln, sinkt auf Dauer ihr Bestand. Der ausgelöste Stress kann lokal sogar zum Aussterben der Tierart führen.

1 / 3 Die Kohlmeise brütet oft in der Nähe des Menschen. Auch wenn ihr Bestand durch menschliche Störungen nicht bedroht ist, profitiert sie während der Brutzeit von Ruhe und genügend Abstand zum Nest. Marcel Burkhardt Im Gegensatz zum Graureiher ist der Purpurreiher sehr störungsanfällig und findet deshalb in der Schweiz kaum Orte, an denen er in Ruhe brüten kann. Auf der neuen Roten Liste der Brutvögel gilt er nach wie vor als «vom Aussterben bedroht». Umso wichtiger ist es, sich in Schutzgebieten respektvoll zu verhalten. Matthias Schäf Steinadler haben eine geringe Fortpflanzungsrate und sind am Nest äusserst empfindlich. Störungen können sogar zur Aufgabe der Brut führen. Fotografieren am Nest und andere Störungen sind daher unbedingt zu unterlassen. Marcel Burkhardt

Darum gehts Forschende der Schweizerischen Vogelwarte haben untersucht, wie sich die Präsenz von Menschen auf das Brutverhalten von Vögeln auswirkt.

Dabei zeigte sich: Nur schon die reine Anwesenheit von Menschen kann langfristige Auswirkungen haben.

Auch kleine Störungen können die Lebenserwartung und die Zahl der gelegten Eier negativ beeinflussen.

Stresshormone beeinflussen die Qualität der Vogeleier und die Überlebenschancen der Jungvögel werden verringert.

Die Vogelwarte mahnt zur Rücksicht auf Brutvögel.

Sind Menschen in der unberührten Natur unterwegs, kann das negative Folgen für Brutvögel haben. Das zeigt eine neue Studie, die unter anderem von Forschenden der Schweizerischen Vogelwarte Sempach in Frankreich durchgeführt wurde.

Das Problem: Damit Vögel gestört werden, braucht es nicht einmal Lärm. Bereits die blosse Anwesenheit von Menschen kann das Brutverhalten negativ beeinflussen. Beim Experiment haben die Forschenden in einem Wald Nistkästen montiert. «Es wurde ein Gebiet ausgewählt, in dem kaum Menschen unterwegs sind», sagt Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte. Das Gebiet wurde unterteilt: Einen Teil liessen die Forschenden in Ruhe, im anderen Teil bewegte sich vor der Brutzeit regelmässig eine Gruppe von zwei bis drei Personen. «Sie hatten einen Lautsprecher dabei, aus dem Menschen zu hören waren. Es handelte sich dabei nicht um Geschrei, sondern Stimmen in normaler Lautstärke», so Rey.

Störungen verringern Überlebenschancen der Vögel

Danach wurden die Vögel gezählt, die sich niedergelassen haben. Zudem wurde ihr Blut untersucht. «In jenen Gebieten, in denen Störungen simuliert wurden, war der Bruterfolg geringer», sagt Rey. Es wurden weniger Eier gelegt und es schlüpften weniger Jungvögel.

«Festgestellt wurde auch, dass die sogenannten Telomere, das sind Gensequenzen an den Enden der Chromosomen, kürzer sind.» Dadurch werde genetisch erkennbar, welche Vögel gestört wurden. «Vereinfacht kann man sagen: Je kürzer die Telomere, desto kürzer die Lebensdauer. In der DNA wird also sozusagen sichtbar, dass Vögel weniger lange leben könnten», so Rey. Stress könne sich auch auf die nächste Generation übertragen. Jungtiere können gestresster oder in schlechterer körperlicher Verfassung sein. Es ist zwar nicht so, dass ein erhöhtes Stresslevel für immer in den Genen der Tiere festgeschrieben wird. Aber: «Treten Störungen über längere Zeit auf, kann dies zu Bestandsrückgängen führen. Bei einem kleinen Bestand kann das zum lokalen Aussterben der Tierart führen.»

Wer in die Natur geht, soll Rücksicht nehmen

Durchgeführt wurde die Studie an Kohlmeisen. «Diese Art ist sehr häufig und generell gut an Menschen angepasst. Trotzdem waren die Störungen messbar.» Für scheuere Arten dürften die Auswirkungen wesentlich gravierender sein: «Für Arten wie etwa das Auerhuhn kann das sehr problematisch werden», sagt Rey. Er verweist auch auf den Purpurreiher, von dem es nur noch wenige Brutpaare gibt: Am Neuenburgersee haben zwei Paare 2020 die Brut aufgegeben. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass Störungen dafür verantwortlich waren.»