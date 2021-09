Wichtiges Detail : Warum die BVB-Fans wegen diesem Trikot von ihrem Club enttäuscht sind

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend den ersten Auftritt in der Champions League. Dabei gibt nicht nur das Sportliche zu reden.

Erling Haaland in Action ist ein gewohntes Bild. Was jedoch alles andere als gewohnt ist für BVB-Fans, sind die Trikots. Dort ist nämlich kein Wappen ersichtlich. Oder doch?

Die Champions-League-Kampagne 2021/22 startete am Dienstagabend. Das erste Mal im Einsatz mit den Schweizern Gregor Kobel im Tor und Manuel Akanji in der Innenverteidigung war am Mittwoch auch Borussia Dortmund. Das Team von Marco Rose war doch noch mit dem Wappen auf der Brust in die Königsklasse gestartet.