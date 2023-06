Dusch-Routine: Die Everything Shower geht gerade viral

Es gibt eine Version für fünf Minuten, eine, die zehn dauert, vor einem wichtigen Date sind es auch mal mehr. Aber eine Stunde oder länger? Die sogenannte Everything Shower, also die Dusche für alles, verlangt nach mehr als Shampoo und Conditioner. In kürzester Zeit ist das Selfcare-Ritual auf Tiktok viral gegangen: Hunderte Creator zeigen ihre spezifischen Schritte und Produkte, mehr als 184 Millionen Aufrufe des zugehörigen Hashtags zeugen von massigem Interesse. Was verbirgt sich hinter dem Phänomen – und solltest du auch mitmachen?