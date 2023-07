Stundenlang im Bett: Die Generation Z feiert Bed Rotting

Pilates, Meditieren, Yoga: Für einige von uns viel zu anstrengend. Wer sich etwas Gutes tun möchte, legt sich ins Bett und macht … so gut wie nichts. Der neueste Selfcare-Trend, der gerade in millionenfacher Ausführung auf Tiktok seine Runde dreht, heisst Bed Rotting, übersetzt also Bett-Fäulnis. Klingt irgendwie unhygienisch, oder?