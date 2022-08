3000 Jahre nach Tod: Warum die Mumie von Pharao Ramses II 1976 plötzlich einen Pass brauchte

Ramses II. war ein Mann der Tat. Zwar hatte er punkto militärischer Aktivitäten nicht immer ein glückliches Händchen. Doch er stellte sich geschickt an, wenn es darum ging, seinen Ruf als Mann und bedeutender Pharao zu zementieren. So soll er rund 100 Kinder gezeugt haben. Zudem liess er mehr Monumente und Statuen errichten als jeder andere Herrscher Ägyptens vor oder nach ihm. Imposant waren sie noch dazu (siehe Bildstrecke).

«In keinem guten Zustand und durch mysteriöse Wucherungen zerstört»

Nach seinem Tod im Jahr 1213 v.Chr. wurde sein Leichnam mumifiziert, in einen Sarkophag gebettet und im Tal der Könige beigesetzt. Um die Mumie vor Plünderern zu schützen, wurde sie mehrfach umgebettet, bis sie schliesslich im Jahr 1881 in der altägyptischen Grabanlage Cachette von Deir el-Bahari entdeckt wurde. Seit 1902 lagerte sie im Ägyptischen Museum in Kairo, wo sie in den 1970er-Jahren von dem französischen Arzt Maurice Becaille im Zuge seiner Forschungen über den Auszug Moses aus Ägypten näher untersucht wurde.