Trotz Gasstopps: Schweiz hat grosse Erdgasvorkommen – warum werden sie nicht genutzt?

Dabei verfügte die Schweiz an mehreren Orten über grössere eigene Gasreserven.

via REUTERS

Es ist etwas, das nur nicht allen bewusst ist: Die Schweiz verfügt über beträchtliche Erdgasreserven, beispielsweise im Tessin, im Neuenburger Jura und im Waadtländer Chablais. Gerade in der aktuellen Situation, wo Russland seine wichtigen Gasexporte zunehmend als Druckmittel einsetzt und bereits Gasstopps für mehrere europäische Länder eingeführt hat, scheint es unverständlich, dass die Schweizer Gasreserven bisher ungenutzt bleiben.

So reichte Christian Imark, SVP-Nationalrat des Kantons Solothurn, im Mai eine Interpellation ein, um vom Bundesrat ausführliche Informationen über das Potenzial des hiesigen Gases zu erhalten, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet. Imark zweifelt nicht daran, dass besagtes Gas dereinst eine wichtige Rolle in der Energieversorgung einnehmen könnte.

Vorkommen könnten für mehrere Generationen ausreichen

Pietro Oesch ist ein pensionierter Unternehmer aus dem Kanton Tessin und glaubt an das Potenzial des Schweizer Erdgases. «Die Menge würde für die Nachfrage der kommenden zwei bis drei Generationen reichen», ist Oesch überzeugt. Jedoch scheiterte die Firma Timetan SA, die Oesch mitbegründete, weil importiertes Gas schlicht zu günstig war. Wie viel Gas im Tessin hätte gefördert werden könne, konnte nie abschliessend geklärt werden. Wäre eine politische Sicherheitsgarantie ausgestellt worden, könnte die Schweiz nun weitgehend unabhängig von russischen Importen sein, ist sich Oesch sicher.

Auch in Noiraigue am Fusse des Creux du Van plante eine Firma, den Schweizer Gasreserven auf den Grund zu gehen. Die Firma Celtique Energie wollte Neuenburger Erdgas fördern, scheiterte jedoch an einem Moratorium, das der Kantonsrat beschlossen hatte. Gemäss dem ehemaligen Botschafter Thomas Borer, der als Vertreter von Celtique Energie fungiert hatte, gingen Schätzungen davon aus, dass das Gas im Neuenburg den Schweizer Bedarf für zehn Jahre hätte decken können.