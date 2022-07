Paris-Syndrom: Warum die Stadt der Liebe einige Personen krank macht

Allein schon der Gedanke an Paris lässt Menschen in Verzückung geraten, Trips in die Stadt an der Seine behalten die meisten in guter Erinnerung. Doch einige würden ihren Besuch gerne wieder vergessen. Denn ihre Erinnerungen beinhalten Gefühle wie Angst, Wahrnehmungsstörungen und das Erleben körperlicher Symptome. «Manche Patienten erleiden Psychosen», sagt Psychiater Yousef Mahmoudia, der in einem Spital nahe der Notre Dame arbeitet und immer wieder mit Betroffenen zu tun hat.