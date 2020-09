1 / 9 Die Produkte von Oatly feiern vor allem in den USA grossen Erfolg. Auch in der Schweiz sind sie erhältlich. oatly.com Um die Kuhmilch tobt ein Glaubenskrieg. Bei Ernährungsbewussten hat sie einen schweren Stand. KEYSTONE Währenddessen boomen die Verkäufe von Ersatzprodukten zur Kuhmilch. Getty Images

Darum gehts Das schwedische Unternehmen Oatly galt als Star der Hafermilchmarken.

Nachdem Anteile an eine Investorengruppe, zu der das US-Unternehmen Blackstone gehört, verkauft wurden, rufen jetzt aber einstige Fans zum Boykott der Marke auf.

Blackstone gilt als umstritten und wird etwa mit der Abholzung des Regenwaldes in Brasilien in Verbindung gebracht.

«Für Menschen, die ihr Leben bewusst leben und sich und ihre Umwelt upgraden wollen, ist Oatly die allererste Wahl. Gesundheit und Nachhaltigkeit sind fest in unserer DNA verankert», heisst es beim schwedischen Hafermilchhersteller auf der Homepage. Und diese Alternative zur Kuhmilch ist gefragt. Denn im Gegensatz dazu hat Hafermilch eine gute Klimabilanz und verhindert – so die breite Meinung – auch einen unangenehmen Blähbauch.

Jetzt bekommt das Sauberimage der Marke Oatli jedoch einen Kratzer – und zwar einen ordentlichen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, hat der stetig wachsende Hafermilch-Hersteller im Sommer Unternehmensanteile im Wert von 200 Millionen Dollar an eine Investorengruppe verkauft, zu der unter anderem auch die US-Investmentgesellschaft Blackstone gehört. Dabei handelt es sich um eine Firma, die von Trump-Anhängern geführt wird und in ein Projekt involviert sein soll, das zur Abholzung des Regenwaldes in Brasilien beigetragen hat, wie es in einem Bericht des «Guardian» heisst.

Diese Nachricht führt dazu, dass nun einstige Oatly-Fans im Netz zum Boykott der Hafermilch aufrufen. «Also wieder von vorne: Welche ist die beste Hafermilch nach Oatly?», fragt etwa die Feministin und Grünaktivistin Laura Sophie Dornheim auf Twitter.

In einer ganzen Reihe von Kommentaren und Antworten an User nimmt Oatly dazu Stellung, warum es zum Deal mit Blackstone kam: «Dass wir Investoren in der Finanzwelt (wo nur ein Bruchteil der Investitionen grün ist) anziehen, die in unsere Nachhaltigkeitsarbeit investieren, ist ein grosser Schritt vorwärts. Wir glauben, dass wir einen Systemwandel in der globalen Finanzindustrie auslösen können», schrieb die Firma auf Twitter. Ob dieses Argument ausreicht, um die Oatly-Fans zu überzeugen, wird sich noch zeigen.