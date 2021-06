Streamingstarts Juni 2021 - Warum diese queere Serie zu Recht gehyped wird

«It’s A Sin»

Zwanzig Jahre lang wollte Showrunner und Autor Russell T. Davies («Queer as Folk», «Doctor Who») diese Serie realisieren. Nun ist «It’s A Sin» endlich da – und wird in britischen Medien als «Masterpiece» bezeichnet. Ritchie (Olly Alexander), Colin (Callum Scott Howells) und Roscoe (Omari Douglas) leben in einer WG. Die drei jungen Männer sind schwul, frisch nach London zogen und freuen sich auf Selbstbestimmung und ein aufregendes Nachtleben.

Aids-Krise verändert alles

Statt Unbeschwertheit erwartet sie allerdings ein Virus – und eine Politik, die wegsieht. «It’s A Sin» beginnt in 1981 und die Aids-Krise in Grossbritannien steht kurz bevor. Richie tut die Krankheit und die Flugblätter der Gay-Aktivist*innen zunächst als Unsinn ab, bis der Virus zur realen Bedrohung wird. Die fünf Episoden zeigen über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie die Aids-Krise das Leben der Clique verändert.

Queere Figuren, queere Darsteller*innen

«Physical»

Die Kinder zur Schule bringen, Gesundes kochen, putzen – Sheila Rubins (Rose Byrne) Alltag im kalifornischen San Diego der Achtzigerjahre ist geprägt von Dingen, die sie tun soll, aber nicht will. Ehemann Danny (Rory Scovel) bringt ihr keine Wertschätzung entgegen und zieht nur sein Ding durch, er will in die Politik einsteigen.



Ihre Selbstbestimmung hat Sheila in den letzten Jahren verloren und damit auch ihre Lust aufs Leben – doch da ist plötzlich eine zynische Stimme, die sie immer wieder dazu bringen will, aus den Strukturen auszubrechen.