Rebecca Clopath: Warum die Spitzenköchin nach Lohn zog

Gastronomie : Warum diese Spitzenköchin in ein Bündner 50-Seelen-Dorf zog

Mit Anfang 20 kochte Rebecca Clopath in der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft – doch anstatt in die Welt hinaus zog sie in ihr Bündner Heimatdorf. Dort will die Spitzenköchin zeigen, wie ein bewusster Umgang mit Nahrung aussehen kann.