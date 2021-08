«Ich mache Gegenkampagne» - Warum dieser Vermieter nur Ungeimpfte in sein Haus lässt

Bei Philip Schlup in Agerten BE dürfen nur Ungeimpfte einziehen.

Vermieter Philip Schlup bietet: vier Zimmer, ein Bad, einen eigenen Parkplatz für 1500 Franken. Und sucht dafür: Ungeimpfte. In sein Haus in Aegerten BE dürfen nur Menschen ohne COVID-19-Impfung ziehen, was auch ausdrücklich in seinem Inserat auf Facebook vermerkt ist. Als er die Anzeige zum ersten Mal aufgeschaltet hatte, war ungeimpft kein Kriterium. Damals meldeten sich 60 Interessenten. Als Schlup die Wohnung wenig später erneut ausschreiben muss, müssen Interessenten laut Inserat «ungeimpft» sein – knapp 30 Bewerberinnen und Bewerber haben sich daraufhin noch gemeldet.