Ein 57-jähriger Mitarbeiter der Eidgenössichen Zollverwaltung EZV wurde am Dienstagnachmittag beim Grenzübergang Oberriet SG bei einer Kontrolle eines Fahrzeuglenkers schwer verletzt . Während eines Gesprächs fuhr der 66-jährige Mann am Steuer des Autos los. Der Zoll-Mitarbeiter wurde mehrere Meter vom Auto mitgeschleift und zu Boden geschleudert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat den Autofahrer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und es läuft ein Strafverfahren gegen ihn. Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. Es wird etwa abgeklärt, ob der Autofahrer absichtlich los gefahren ist und was ihn dazu hätte bewegen können. Der verletzte Mann war auch am Mittwochnachmittag noch im Spital. Sein Zustand sei aber stabil, hiess es bei der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Seltener Vorfall

Solche Vorfälle passieren nicht oft. Simon Erny, EZV-Sprecher sagt: «Es ist äusserst selten, dass Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung im Rahmen ihres Einsatzes an der Grenze gravierend verletzt werden.» Ob man nun Massnahmen zum Schutz der Angestellten prüft, könne man noch nicht sagen. Die Zollverwaltung will zuerst die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen abwarten und erst danach entscheiden.

Kritik von der Zoll- und Grenzwachtgewerkschaft

Dass Revisorinnen und Revisoren auch an Grenzübergängen eingesetzt werden, kritisierte die Gewerkschaft bereits letzten Monat. In einem Brief an den Direktor der Eidgenössichen Zollverwaltung hiess es: «Seit geraumer Zeit erreichen uns Klagen über Sorgen und Ängste von unseren Mitgliedern, welche dem zivilen Zoll angehören und für einen Einsatz in gemischten Teams an der Grenze eingesetzt werden.» Entsprechende Pilotprojekte wurden bei der EZV im ersten Lockdown im Fühling 2020 gestartet, um Erfahrungen zu sammeln. Garanto forderte, dass die «Experimente» aufgrund der nicht ausreichenden persönlichen Sicherheit nicht länger stattfinden und unverzüglich gestoppt werden. Durch den Vorfall von Oberriet fühlt sich die Gewerkschaft bestätigt – auch wenn die Untersuchungen zu den Umständen des Vorfalls erst begonnen haben.