Betrüger treiben ihr Unwesen - Warum du am Telefon nicht mit Fremden über Wein sprechen solltest

Wer am Telefon von Fremden über seine Wein-Vorlieben ausgefragt wird, sollte am besten Vorsicht walten lassen. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, kam es im Kanton Bern in den vergangenen Wochen immer wieder zu Anrufen von Telefonbetrügerinnen und -betrügern.