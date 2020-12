Unter dem Motto «Usem gliiche Teig gmacht» will so auf die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigung und deren Inklusion in die Gesellschaft aufmerksam gemacht werden.

Am frühen Morgen wurde der traditionelle Grittibänz-Teig am Donnerstag in diversen Bäckereien der Schweiz etwas anders geformt als üblich – etwa ohne Arme, mit schiefem Kopf oder im Rollstuhl sitzend. Zum Anlass des internationalen Tages für Menschen mit einer Behinderung wurden in mehreren Bäckereien ausschliesslich Grittibänze mit einer Einschränkung angeboten. Durch deren Verkauf soll die Vielfalt der Menschen dargestellt in der Bevölkerung gestärkt werden.