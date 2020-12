Warum du im Winter auf einen Cleansing Balm setzen solltest

Die Haut wird von äusseren Einflüssen wie Kälte oder Wind, aber auch Make-up und durch das ständige Abschminken beansprucht. Wenn du jetzt hierfür einen Balsam auf Ölbasis statt eines Reinigungs-Gels verwendest, wird dein Abschmink-Ritual zum Wohlfühl-Erlebnis. Denn die reichhaltigen festen Balsame schmelzen in den Händen und bekommen so eine ölige Konsistenz. Beim Einmassieren in die Haut lösen die sogenannten Cleansing Balms alle Typen von Make-up – sogar wasserfeste Mascara – einfach und sanft, ohne den pH-Wert der Haut aus dem Gleichgewicht zu bringen.