Warum du trotz Hitze etwas warmes trinken und essen solltest

Angegriffener Verdauungstrakt

Die TCM sieht den Magen als eine Art inneren Wärmespender oder als «Feuer», das alle Lebensfunktionen unterstützt. Eiskaltes Essen und Getränke können dieses laut TCM gefährden oder gar «löschen» – da sie den Magen reizen, was Durchfall, einen angegriffenen Verdauungstrakt und ein schwaches Immunsystem mit sich bringen kann. Das liegt an der raschen Magenentleerung, da kalte Getränke schneller vom Magen in den Darm überführt werden.