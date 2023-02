Happiness Jar: Wie kleine Zettel dich glücklich machen

Ein böses Wort von der Chefin, verregnete Ferien, saure Milch, ein Streit mit der Partnerin oder ein verlorenes Lieblingsstück: Gründe, sich zu ärgern, gibt es jede Menge. Und sie nehmen schnell viel Platz ein. Zu viel. Denn oft passiert am gleichen Tag genau so viel Gutes, nur tendieren wir dazu, unser Augenmerk auf die negativen Ereignisse zu legen.

Die Evolution lässt uns auf Negatives fokussieren

Das liegt in der Natur unseres Gehirns: Wir sind aus evolutionsbiologischen Gründen darauf trainiert, schlechte Erlebnisse zu speichern. Sie sollen uns davor schützen, dieselben Fehler mehrmals zu machen. Also damals vor sehr, sehr vielen Jahren zum Beispiel zweimal vom gleichen giftigen Strauch zu essen. Oder wieder dort zu jagen, wo der hungrige Bär lebt.

Die Idee ist so simpel wie effektiv: Du schreibst jeden Abend den schönsten Moment des Tages (oder auch mehrere) auf einen kleinen Zettel und legst diesen in ein Gefäss. Am besten wählst du eines aus Glas, damit du beobachten kannst, wie sich dein Glück vermehrt. Wenn du magst, kannst du auch verschiedenfarbiges Papier verwenden, um dein Jar noch fröhlicher zu gestalten.

Dankbarkeit ist gesund

Mit dem Happiness Jar kannst du dir also jederzeit einen Mood-Boost holen: Wenn du das nächste Mal einen schweren Tag hast, an dem so gar nichts zu funktionieren scheint, greifst du einfach in dein Glücksglas und holst ein paar herzerwärmende Erinnerungen hervor.