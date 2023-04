Basel: Warum eigentlich will die Polizei keine neuen Teslas anschaffen? 

Bezüglich des Testens und der bevorstehenden Neubeschaffung von Einsatzfahrzeugen reichte die Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt, Lisa Mathys, bei der Regierung eine Interpellation ein. Darin wird unter anderem gefragt, warum trotz der überzeugenden Leistung der jetzigen Teslas keine Autos dieser Marke getestet werden . «Wieso wird es nicht mehr in Betracht gezogen?», will Mathys wissen. Weiter wird auch die Lebensdauer eines Polizeiautos infrage gestellt.

Noch lange nicht am Ende ihrer Lebensdauer

Mit ihren rund 100’000 km auf dem Buckel seien die Model X 100D nach vier Jahren noch nicht einmal in der Hälfte ihrer vom Hersteller garantierten Laufdauer. Tesla garantiert gemäss Mathys auf die Batterie und Antriebseinheit gar eine Lebensdauer von acht Jahren oder 240’000 km, welche auch im Jahr 2025 bei weitem noch nicht erreicht sind. «Wurde eine Verlängerung der Nutzungsdauer nicht geprüft?», will Mathys darum wissen.

Auch was mit den bald ausrangierten, jedoch noch einsatzfähigen Teslas passieren solle, sei unklar. Laut Kantonspolizei haben die Teslas bis jetzt weder an Motor noch an Batterie Reparaturen benötigt. Die Interpellation zielt auf Transparenz ab. Nach dem Vorfall der gesetzeswidrigen Beschaffung der Teslas 2019 durch das JSD stellt sich für Mathys die Frage, ob es in Zukunft anders laufen wird oder nicht. «Wird die Regierung nach dem Beschaffungs-Skandal bei den Teslas diesmal dem Grossen Rat einen Ratschlag vorlegen – oder wurden lediglich die Ausschreibungsmodalitäten angepasst?», heisst es im Schreiben an die Regierung.