Argentinischer Superstar zu PSG - Warum ein altes Real-Foto eine Warnung für Messi sein könnte

Darum gehts Messi wechselt zu PSG.

Die Pariser haben nun einen absoluten Luxuskader.

Doch bringt dieser auch Erfolg?

Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain ist fix. Das vermeldete der Club am Dienstagabend. Der Argentinier soll am Mittwoch um 11 Uhr vorgestellt werden. Und ja, was soll man sagen? Die Pariser haben in der kommenden Saison ein unfassbares Kader.

Der argentinische Superstar ist nämlich nicht der erste Transfer, den der Club diesen Sommer tätigte. Der italienische Europameister-Goalie Gianluigi Donnarumma kam ablösefrei von Milan, Sergio Ramos, ablösefrei von Real Madrid, Georginio Wijnaldum, ablösefrei von Liverpool und Achraf Hakimi holten die Pariser für 60 Millionen Euro von Inter. Zusammen mit Messi sind sie nun Teil eines Luxus-Kaders. Denn schon länger bei den Franzosen unter Vertrag stehen ja etwa Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, Sarabia, Icardi oder Herrera.

Real hatte mit Luxuskader keinen Erfolg

Klar also, fragen sich nun alle Fussball-Fans: Ist Paris jetzt unschlagbar? Die Frage ist berechtigt. Der Kader erinnert – wie gesagt – an ein Fantasiekader aus dem Spiel «Fifa». Doch vielleicht gibt es da etwas, was dagegen sprechen könnte. Besser gesagt: Ein altes Real-Madrid-Bild könnte für den argentinischen Superstar Lionel Messi und alle PSG-Fans eine Warnung sein. Denn die Pariser Mannschaft der kommenden Saison erinnert an die von Real Madrid aus der Saison 2003/2004.

Damals hatten die Spanier für 37,5 Millionen Euro David Beckham von Manchester United verpflichtet. Der England-Star machte mit Ronaldo, Luís Figo, Roberto Carlos, Raúl und Zinédine Zidane aus Real Madrid endgültig die Galaktischen. Das Problem: Trotz des Luxuskaders, so richtig erfolgreich waren die Madrilenen damals nicht. Real scheiterte in der Champions League in den vier Jahren, in denen Beckham dort war, dreimal im Achtel- und einmal im Viertelfinal. Ebenso die Meisterschaft gewannen sie in dieser Zeit nur einmal (2007).

Al-Khelaifi will den Champions-League-Titel

Es ist also zumindest denkbar, dass Paris St. Germain das gleiche Schicksal erleidet. Natürlich kann es aber auch ganz anders kommen. Auch das beweisen die Madrilenen. So gewann der Club zwischen 2016 und 2018 dreimal die Champions League. Auch das mit einem absoluten Luxuskader (etwa mit Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo).

Tatsache ist: Dem PSG-Boss würde eine erfolglose Zeit mit Bestimmtheit nicht gefallen. Nasser Al-Khelaifi (47) will die Königsklasse seit seiner Übernahme mit aller Macht gewinnen. Geschafft hat er es bisher nicht. In den vergangenen zwei Jahren waren die Pariser zwar nah dran, verloren den Final jedoch gegen die Bayern (2020). In der letzten Saison scheiterten sie im Halbfinal an Manchester City.