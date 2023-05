Lamborghini Miura SV: Der allererste Supersportwagen im Test

Das Jahr 1966 war in vielerlei Hinsicht richtungsweisend. In Europa tobt der Kalte Krieg, der Vietnamkrieg beherrscht die USA. Musikalisch bestimmen Frank Sinatra oder die Beach Boys die Charts, während die Summer-of-Love-Kultur langsam auf ihren Höhepunkt zusteuert. Die Gentleman Driver dieser Zeit fahren Gran Turismo. Dann stellt Ferruccio Lamborghini im März 1966 auf dem Autosalon Genf seine neueste Kreation vor. Der Miura schlägt ein wie eine Bombe. Der gerade mal 1,05 Meter hohe Mittelmotor-Racer begeistert die Fachwelt und Besucher gleichermassen. Die Ära der Supersportwagen war geboren. Eigentlich wollte Lamborghini «nur» etwa zehn Autos pro Jahr bauen. Am Ende wurden es zwischen 1966 und 1973 insgesamt 764 Exemplare. Der Miura machte Lamborghini zum Mythos.