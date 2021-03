20-jähriger Wunderstürmer : Warum Erling Haaland nicht nur mit Toren den Fussball bereichert

Er ist der Mann der Stunde, bricht Champions-League-Rekorde, wird von allen Topvereinen gejagt. Doch damit nicht genug.

Die Statistiken Erling Haalands lesen sich wie ein Märchen: Jüngster Spieler mit 20 Champions-League-Toren, erster Spieler mit vier CL-Doppelpacks in Folge, 102 Profitore in 147 Spielen; da erblassen auch Messi und Ronaldo. Doch selbst Hobby-Fussballfans dürften aufgrund der imposanten Zahlen mitbekommen haben, dass sich da ein neuer Weltstar den Weg zu ebnen scheint. Drum solls hier primär um einen ganz anderen Aspekt gehen.

Denn Haaland schüttelt nach Toren auch mal Teamkollege Jadon Sancho derart euphorisch durch, dass der neutrale Zuschauer am TV schmunzeln muss. Er hebt seinen Captain Marco Reus nach dessen Assist gegen Sevilla in die Höhe, als wärs ein Disney-Film. Er brüllt wie ein wildgewordener Teenager glücklich in Kameras, fast drollig bisweilen gar rempelt er grinsend Mitspieler an. Und er flucht spanische Fluchwörter in Richtung des gegnerischen Torwarts, obwohl er sie selber nicht versteht.