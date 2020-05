Viren-Ausbreitung

Warum es so wichtig ist, in den Ärmel zu husten

Eine der wichtigsten Verhaltensregeln beim Schutz vor dem Coronavirus lautet: in die Armbeuge husten. Ein Experiment zeigt nun klar, wie sich andernfalls Viren verbreiten.

Die Übertragung der Coronaviren zwischen Menschen erfolgt durch Speicheltröpfchen beim Atmen oder Husten. Darum ist es besonders wichtig im Fall einer Infizierung, grösstmöglichen Abstand zu gesunden Menschen zu halten und nicht etwa in die Hand, sondern in ein Einmaltaschentuch oder in die Armbeuge zu husten.