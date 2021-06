Interlaken - Warum eskortiert hier ein Kampfjet ein Propellerflugzeug?

Szenen, wie eine F/18 mit einer Pilatus Porter über Interlaken am Freitag Mittag zu sehen waren.

Am Freitagnachmittag beobachtete ein News-Scout am Himmel über Interlaken eine aussergewöhnliche Situation. Ein Kampfjet der Schweizer Armee fliegt von hinten an ein Propellerflugzeug heran, fliegt eine Zeit lang nebenher und setzt sich dann davor. Es macht den Eindruck, das Kleinflugzeug folge nun Anweisungen aus dem Kampfjet.