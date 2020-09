In Rheinfelden AG entdeckte Faton Ajdari am Sonntag mehrere tote Vögel und teilte seine Entdeckung auf Facebook. In den Kommentaren zum Post wird diskutiert, ob der Grund für den Tod der Tiere wohl der Wetterumschwung oder ein nahegelegener 5G-Mast sein könnte.

1 / 6 Faton Ajdari bemerkte bei einem Spaziergang am Sonntag mehrere tote Vögel. Daraufhin teilte er seine Beobachtung mit einem Post auf Facebook. Faton Ajdari Dort äusserten sich viele zur möglichen Todesursache. Während die meisten davon ausgehen, dass die Vögel erfroren sind, gab es auch eine zweite Meinung. Screenshot Facebook Und zwar der nahegelegene 5G-Mast, der möglicherweise etwas damit zu tun habe. Facebook/Screenshot

«Bereits am frühen Sonntagmorgen bemerkte ich einen kleinen toten Vogel bei unserem Eingang. Als wir später einen Spaziergang machten, bemerkten wir etwa sechs tote Tiere rechts und links vom Weg.» Dies erzählt Faton Ajdari aus Rheinfelden AG auf Anfrage. Seine Beobachtung hat er auch mit einem Post auf Facebook geteilt. In den Kommentaren dazu wird rege diskutiert, wie die Tiere gestorben sein könnten.

Während die meisten der Meinung sind, dass es in unseren Breitengraden mittlerweile zu kalt für die Tiere ist und sie wohl erfroren sein dürften, merkt eine Userin an, dass sich in der Nähe der Fundstelle ein 5G-Mast befindet: «An der Römerstrasse steht ein 5 G- Mast. Zufall? G laubt ihr allen E rnstes, dass mehrere Vögel an derselben Stelle währenddem sie fliegen und es 12 Grad warm ist , einfach erfroren sind? »

Verhungern oder Erfrieren naheliegend

Dass die Schwalben wegen des 5G-Mastes gestorben sind, ist laut einer Vogelpflegerin bei der Storch- und Vogelwarte in Möhlin AG unwahrscheinlich. A uf Anfrage erklärt sie, dass die Tiere erfroren sein könnten oder auch kein Futter mehr gefunden haben könnten. Denn: «Schwalben sind auf fliegende Insekten angewiesen, da sie sich im Flug ernähren.» Bei nasskaltem Wetter blieben diese aber aus. V om Wetterumschwung seien ihrer Meinung nach die Schwalben in der gesamten Nordwestschweiz betroffen.

Auch die Schweizerische Vogelwarte in Sempach BL geht davon aus, dass das Wetter nördlich der Alpen die Schwalben am Weiterziehen gehindert hat: «Unsere Freiwilligen haben vermehrt Ansammlungen von Vögeln bemerkt. Dies könnte daran liegen, dass sie bei schlechtem Wetter nicht weiterziehen, sondern eine Rast einlegen», so Michael Schaad, Biologe der Vogelwarte.

Wohl kein Massensterben

Schwalben brüten in der Regel zwei m al im Jahr, die Jungtiere verlassen nach etwa drei Wochen das Nest: « Der Wetterumschwung und der Zeitpunkt der jungen Vögel, die das Nest verlassen, hat sich dieses Jahr überschnitten .» Die Vo g elpflegerin in Möhlin g laubt, es könnte sich dabei bereits um eine dritte Brut handeln, was bedeuten würde, dass der grössere Teil der Brut bereits ausgeflogen wäre. Sie spricht von «A bertausenden betroffenen Tieren ».